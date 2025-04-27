Kayserispor- Çaykur Rizespor: 1-0
Kayserispor, Süper Ligin 33'üncü haftasında evinde karşıladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL: Maçın 43’üncü dakikasında Ali Karimi’nin ortasına iyi yükselen Bourabia’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:1-0.
İlk yarı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın 85’nci dakikasında kullanılan serbest vuruşta Alikulov'un kafasında meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Candaş Elbil
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit – Ramazan Civelek (Dk. 73 Baran Ali Gezek) , Hosseini, Carole, Attamah, Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Gökhan Sazdağı, Bourabia (Dk. 72 Mane), Cardoso (Dk. 90+4 Hasan Ali Kaldırım), Nazon (Dk. 86 Talha Sarıarslan)
RİZESPOR: Grbic- Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala (Dk. 59 Zeqiri), Berkay Özcan (Dk. 86 Buljubasıc), Olawoyin, Akintola (Dk. 59 Abdülkadir Ömür), Jurecka (Dk. 46 Varesanovic), Sowe
GOLLER: Dk. 43 Bourabia (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Nazon (Kayserispor) - Jurecka, Olawoyin, Mocsi, Hojer, Muhammet Taha Şahin (Rizespor)
KIRMIZI KART: Dk. 45+1 Muhammet Türkmen (Kayserispor)