Ağıralioğlu: 'Kayseri, itibarı için konkordato sıralarında şirketleri bekletilen bir şehir'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Erciyes Kültür Merkezi'nde Kayserililerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Genel Başkan Ağıralioğlu, "Kayseri'de üretmenin, Kayseri'de istihdamın, Kayseri'de rekabetin, Kayseri'de alın terinin, Kayseri'de çalıştığının hakkını vermenin, çalıştığının hakkını vermek için mücadele etmenin, ihracat yapabilmenin, dünyanın her yerinde ümidini imkan bulabilenlere fırsat verebilmenin şehrinde, Türk milleti için yeni ve güçlü bir geleceği heceliyoruz. Kayseri, zengin Türkiye idealimizin örnek şehri olabilmenin bütün hakikati ile mücadelesini vermiş bir şey şehirdir. Vefa göstermiş, destek vermiş ama kalkınmasına fırsat verilmemiş, kendi ayaklarının üstünde durabilmiş ama 23 seneden sonra hissesine fakirlik, zorluk, darlık ve göç düşmüş bir şehirdir. Gurbetçisi bu kadar bol bir şehir. Çalışanı, üreteni bu kadar fazla olduğu halde imajı, itibari bozulmasın diye konkordato sıralarında şirketleri bekletilen bir şehir. Meydan meydan memleket mücadelemizin, parti kavgasına düşmeden memleketi daha güçlü yarınlara taşıyabilme mesuliyetimizin buluşmalarındayız. Cumhur burada devleti kuran iradeye saygı ile başladık. Devleti kurarken feda-i can edenlere, şehit olanlara, gazi olarak kalanlara bize devlet ve vatan bırakanlara saygıyla ayağa kalktık, Fatihalar okuduk. Peşinden varlık irademize 105 yıldır nezaret eden İstiklal Marşı'mızı okuduk. Başladıkları gibi bitirenlere rahmet okuduk. Bugün bu salonda bulunmamıza sebep olan şey; başlattıkları gibi bitiremediklerine itirazımızın omuzlarımıza düşürdüğü mesuliyettir" ifadelerini kullandı.



Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk ise "Kayseri maalesef son 30 yıldır bu Sarımsaklı Ovası dediğimiz yumuşak zemin üzerine kurulmuş durumda. Obez bir şehir büyümesi yaşıyoruz. Bulunduğu yerde sürekli büyüyen ve kat adeti yükselen maalesef en son Türkiye ulusal verilerinde 8.2 kat ortalaması ile Türkiye'nin en yoğun ve yüksek yapı stoğuna sahip bir şehir olarak büyük bir risk altındayız. Tabi obez büyüme aynı zamanda sadece deprem riskini beraberinde getirmiyor değerli Kayserililer. Obez büyüyen şehirlerde, hava kirliliği, trafik, şehir güvenliği, şehrin kriminal boyutu da inanılmaz derecede maalesef yükselişe geçiyor. Çevre yolumuz daha 10 yılını doldurmadan bu yoğunluk sebebiyle artık görev yapamaz hale geldi" diye konuştu.