Kayserispor, 'çirkin tezahürat ve saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından bugün gerçekleştirilen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları belirlendi. Kayserispor ile ilgili alınan karar şu şekilde açıklandı, “Kayserispor Kulübü’nün 30.09.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Beşiktaş Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” açıklamasında bulunuldu. Beşiktaş da “çirkin ve kötü tezahüratı” ve “saha olayları” nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

EMNİYET TEDBİRLERİ YETERSİZ KALDI

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta deplasman takım taraftarları bütün güvenlik önlemlerine rağmen yanında getirdikleri torpilleri müsabaka boyunca Kayserispor tribünlerine atarken öne geçtikleri golden sonra meşale yaktı. Misafir takım taraftarı tribünlerinden atılan torpil ve bazı tribünlerde çıkan kavgalara zaman zaman emniyet müdehaleleri yetersiz kaldığı görüldü.