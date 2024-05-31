Kayserispor'da 33 asist yapıldı

Süper Lig 2023-2024 sezonunda Kayserispor'da 33 asist yapıldı. En çok asisti Miguel Cardoso yaptı.

Kayserispor'da 33 asist yapıldı
Kayseri GündemEditör

Süper Lig 2023-2024 sezonunda Kayserispor’da 33 asist yapıldı. En çok asisti Miguel Cardoso yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geride kalan 2022-2023 futbol sezonunda 44 gol atarken 15 futbolcu da 33 kez asist yaptı. Sarı kırmızılı takımda en çok asisti Miguel Cardoso yaparken, kendisini Gökhan Sazdağı takip etti.

Kayserispor’da asist yapan futbolcular şu şekilde:

7 asist: Miguel Cardoso,

5 asist: Gökhan Sazdağı,

4 asist: Mehdi Bourabia,

2 asist: Aylton Boa Morte, Ramazan Civelek, Kartal Kayra Yılmaz, Carlos Mane, Mame Thiam,

1 asist: Lionel Carole, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Talha Sarıarslan, Olivier Kemen, Duckens Nazon, Julian Jeanvier

Kayserispor'da 33 asist yapıldı
İHA
Kayseri Gündem

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