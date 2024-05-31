Kayserispor'da 38 maçta 33 futbolcu oynadı

Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunda 38 maça çıkan Kayserispor’da 33 futbolcu forma giydi. Kaleci Bilal Bayazit, 35 maçta 3 bin 150 dakika ile en uzun süreyi alan futbolcu oldu.

Süper Lig’de sezonu 14. sırada tamamlayan Kayserispor’da 2023-2024 sezonunda kaleci Bilal Bayazit en çok süre alan isim oldu. 25 yaşındaki kaleci, 35 maçta 3 bin 150 dakika sahada kaldı. Bilal Bayazit’ı 2 bin 907 dakika ile Gökhan Sazdağı takip etti. En az süre alan futbolcular ise 2’şer dakika ile Enes Gökçek, Yiğit Emre Çeltik ve kaleci Şamil Öztürk oldu.

Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 38 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler ise şu şekilde:

Bilal Bayezit: 35 maç - 3.150 dakika

Onurcan Piri: 3 maç - 270 dakika

Şamil Öztürk: 1 maç - 2 dakika

Gökhan Sazdağı: 34 maç - 2.907 dakika

Ramazan Civelek: 35 maç - 1.741 dakika

Julian Jeanvier: 13 maç - 905 dakika

Majid Hosseini: 10 maç - 868 dakika

Dimitrios Kolovetsios: 23 maç - 1.488 dakika

Arif Kocaman: 25 maç - 1.726 dakikada

Lionel Carole: 28 maç - 2.204 dakika

Hasan Ali Kaldırım: 21 maç - 1.186 dakika

Kartal Kayra Yılmaz: 29 maç - 2.403 dakika

Joseph Attamah: 30 maç - 2.171 dakika

Ali Karimi: 27 maç - 2.046 dakika

Mehdi Bourabia: 13 maç - 1.159 dakika

Carlos Mane: 25 maç - 1.146 dakika

Olivier Kemen: 13 maç - 879 dakika

Anthony Uzodimma: 12 maç - 781 dakika

Yaw Ackah: 19 maç - 840 dakika

Muhammed Eren Arıkan: 1 maç - 10 dakika

Hayrullah Erkip: 4 maç - 65 dakika

Mehmet Eray Özbek: 10 maç - 513 dakika

Otabek Shukurov: 12 maç - 495 dakika

Baran Ali Gezek: 10 maç - 136 dakika

Yiğit Emre Çeltik: 1 maç - 2 dakika

Enes Gökçek: 1 maç - 2 dakika

Aylton Boa Morte: 32 maç - 2.636 dakika

Miguel Cardoso: 30 maç - 2.524 dakika

Talha Sarıaslan: 13 maç - 92 dakika

Stephane Bahoken: 23 maç - 761 dakika

Duckens Nazon: 13 maç - 839 dakika

Mame Thiam: 19 maç - 1.655 dakika