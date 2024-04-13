Kayserispor'da Carole, Jeanvier ve Ali Karimi'nin sakatlandığı açıklandı

 Kayserispor'un Adana Demirspor ile oynayacağı müsabaka öncesi Lionel Carole, Julian Jeanvier ve Ali Karimi'nin sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacağı açıklandı.

Kayserispor'da Carole, Jeanvier ve Ali Karimi'nin sakatlandığı açıklandı


Kulüpten yapılan açıklamada, “Carole’nin sağ alt adele derin gurup kası 1 yaralanma ve ödem olan oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir. Julian Jeanvier sağ diz iç yan bağda gerilme ve ödem olan oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir. Ali Karimi 
L5-S1 fıtık nedenli sinir başı semptomları olan oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi. 
ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11’i BELLİ OLDU
Kayserispor’un Adana Demirspor ile oynayacağı maçın ilk 11’i şu şekilde açıklandı:
Bilal, Hasan Ali, Arif, Kolovetsios, Gökhan, Bourabia, Shukurov, Ramazan, Cardoso, Bao Morte, Bahoken

1ha

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