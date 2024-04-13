Yabancı Öğrenciler Bayramda bir araya geldi

Talas Belediyesi ev sahipliğinde Talas Ali Dağı Tesisinde gerçekleşen programa, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, Kayseri’de öğrenimlerine devam 300’e yakın yabancı uyruklu öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun yaptı. Dursun konuşmasında, Uluslararası Öğrenciler Akademisini uzun yıllardır sürdürdüklerini ve bu kapsamda birçok öğrencinin Türkiye’nin ve Kayseri’nin kültür elçisi olarak dünyanın dört bir yanındaki memleketlerine giderek oralarda Türkiye’nin tanıtımına katkı sağladıklarını ifade etti. Daha sonra kürsüye gelen Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’da öğrencilerin bayramlarını tebrik ederek, memleketlerinde uzakta bayram geçiren öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını ve kendilerini memleketlerinde hissetmeleri için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’da konuşmasında, ülkelerindeki hayatlarını bırakıp yabancı bir ülkede eğitim görmelerinden dolayı öğrencileri tebrik ederek birçok insanın cesaret edemeyeceği bir şekilde yabancı bir ülkede eğitim görmenin kolay olmadığını ve bu yüzden bu cesaretlerinden dolayı kendilerini tebrik ettiğini belirtti. Başkan Yalçın öğrencilere, daveti kabul ederek programa katılmalarından dolayı teşekkür etti ve Ramazan bayramlarını kutladı.

Programın son bölümünde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Öğrenciler bir süre Ali Tesisleri ve çevresinde doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı da buldular.