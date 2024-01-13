Kayserispor’da Galatasaray hazırlıkları devam ediyor

Süper Ligin 20’nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor’da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Ligde çıktığı son 4 maçı kaybeden Kayserispor, Pazartesi günü renktaşı Galatasaray ile karşılaşacak. Dün bu maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor bugün ikinci idmanını yaptı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Yarın hafif bir idman daha yapacak olan Kayseri ekibi akşamüzeri İstanbul’a hareket edecek.