Kıbrıs Gazisi Akagündüz, son yolculuğuna uğurlandı
Bünyanlı Kıbrıs Gazisi Ahmet Akagündüz, hayatını kaybetti. Akagündüz, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
- 13.01.2024 18:18
- Güncelleme: 13.01.2024 18:18
Kayseri'nin Bünyan ilçesi doğumlu Kıbrıs Gazisi Ahmet Akagündüz 70 yaşında hayatını kaybetti. Akagündüz, 13:30’da Hulusi Akar camiinde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığında sevenlerinin gözyaşları eşliğinde defnedildi.
1ha
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