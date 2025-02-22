Kayserispor'da görev dağılımı yapıldı

Bugün gerçekleştirilen Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul sonrası görev dağılımı yapıldı.

Kayserispor'da görev dağılımı yapıldı

Yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrası görev dağılımı yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Başkan Nurettin Açıkalın, Asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi, Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Başkan Yardımcısı Mehmet Anadut, Başkan Yardımcısı Murat Ekşi, Altyapı Sorumlusu Samet Sarıoğlu, Genel Sekreter Derviş Özçekirdek, Protokol, Temsil Ağırlama ve Store Sorumlusu Gökhan Gülen, Sağlık İşleri Sorumlusu Ayhan Gültekin, Reklam Pazarlama ve Ar-ge Mehmet Saçmacı, Hukuk İşleri Sorumlusu Ali Fidan, Yurtdışı Sorumlusu Muzaffer Polat görevlendirildi.

Kayserispor'da görev dağılımı yapıldı

Haber Merkezi

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