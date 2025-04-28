ERÜ'nün Bilim Kafe Etkinliğinin Konuğu Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Oldu

Talas Belediyesi ev sahipliğinde Osmanlı Evi’nde bilim ve halkın bir araya gelmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Cıngı ile vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin moderatörü ERÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Cıngı, Bilim Kafe etkinliklerine devam edeceklerini belirterek, amaçlarının alanında uzman akademisyenler ile vatandaşları bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Sohbet havasında gerçekleştiren etkinlikte konuşan ERÜ Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, “Aşı Geliştirme Süreci ve Pandemi” konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Pandemi süreçleri hakkında konuşan Prof. Dr. Özdarendeli, "Pandemiler salgınlardan biraz daha farklı. Salgınlar daha çok lokalize oluyor, yani sınırlı alanlarda ama pandemiler bu sınırlı alanların dışına çıkıp bütün dünyayı etkileyebiliyorlar" dedi.

Konuşmasında aşı süreçleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Özdarendeli, "Aşı sağlıklı insanlara veriliyor. Sağlıklı insanlara verdiğiniz için, aşıyla ilgili üretim süreciyle ilgili bütün aşamaları çok ciddi olarak yapmanız gerekiyor. Çünkü hasta insana vermiyorsunuz. Bu nedenle aşının üretilme aşamaları ve süreçleri çok ciddi olarak, kalite kontrol olarak denetlenen birçok deneyden geçen uzun bir süreç. O yüzden oldukça fazla zaman aldığını söylememiz mümkün" diye konuştu.

ERÜ tarafından geliştirilen yerli aşı TURKOVAC, ERÜ’de yürütülen aşı çalışmaları ve Covid-19 pandemi sürecindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Özdarendeli, aşı gibi stratejik konularda çalışmaların önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Özdarendeli, şunları kaydetti: “Biz sadece konjoktüre bağlı olarak yaşamamalıyız ve aşı gibi stratejik konularda çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz. Biz gelecekte herhangi bir salgında, pandemi de çok daha hızlı refleks gösterme adına çalışmalar devam ediyoruz.”

Konuşmasının ardından Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, vatandaşların merak ettiği soruları da cevaplandırdı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye verdiği bilgilerden dolayı ve pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Etkinlik, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.