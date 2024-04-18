Kayserispor'da Jeanvier ameliyat oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Gineli futbolcusu Julian Jeanvier ameliyat oldu.

Kayserispor'da Jeanvier ameliyat oldu
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Gineli futbolcusu Julian Jeanvier ameliyat oldu.

Trendyol Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’da Gineli futbolcu Julian Jeanvier bıçak altına yattı. Sağ diz iç menisküs yırtığı neticesinde ameliyat olan 32 yaşındaki defans oyuncusu, 1 ay sahalardan uzak kalacak. Kayserispor’un, Jeanvier’in ameliyatıyla kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "17.04.2024 tarihinde Kayseri Acıbadem Hastanesi’nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından sağ diz iç menisküs yırtığı nedeniyle opere edilmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

İHA
Kayseri Gündem

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