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Kayserispor'da kadro dışı oyuncular affedildi

Başakşehir FK ile oynanan müsabaka öncesinde kadro dışı bırakılan Kolovetsios ile Attamah affedildi. İki oyuncu haftanın ilk idmanına dahil edildi.

Kayserispor'da kadro dışı oyuncular affedildi
Kayseri GündemEditör

Başakşehir FK ile oynanan müsabaka öncesinde kadro dışı bırakılan Kolovetsios ile Attamah affedildi. İki oyuncu haftanın ilk idmanına dahil edildi.

Süper Lig’de geride kalan 8 haftada 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Kayserispor’da kadro dışı bırakılan futbolcular affedildi. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, sarı kırmızılı takımdaki ilk idmanı öncesinde birebir görüştüğü Dimitrios Kolovetsios ve Joseph Attamah’ı daha iyi performans göstermeleri için ikna etti ve kadro dışı kararını kaldırdı.

Yapılan görüşmeler sonrasında iki futbolcu, haftanın ilk idmanına çıktı. Affedilen ve takım arkadaşları ile birlikte çalışmalara başlayan iki futbolcunun da moralinin yüksek olduğu gözlendi.

İHA
Kayseri Gündem

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