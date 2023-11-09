Kayserispor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor, Süper Ligin 12'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor.

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  • 09.11.2023 17:58
  • Güncelleme: 09.11.2023 17:58
Kayserispor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Son çıktığı 4 maçı da kazanan Kayserispor, ligin 12’nci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka için çalışmalarına devam ediyor. Bugün teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular taktik ağırlıklı çalıştı. Yarın ter idmanı yapacak olan Kayserispor daha sonra hava yolu ile İstanbul’a hareket edecek.

1ha

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