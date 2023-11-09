Tomarzada Kano etkinliği

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde zamantı ırmağını turistik açıdan tanıtmak maksadıyla İbrahim Köse tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinliği gerçekleştirildi. İbrahim köse’nin daveti üzerine etkinliğe Mersin’den gelen yaklaşık 55 kişilik yerli ve yabancı uyruklu SUP sporcu grubu katılım sağladı. Böke köyü ile kale köyü arası Yaklaşık 11 km su rotasında sporcular keyifli zaman geçirdi.

Tomarza kaymakamı Ali Buzkaya; “Özellikle Tomarza belediyesinin ilgisi ve destekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

1 ay önce Tomarza’nın Böke köyünde Kano turizminin başladığını söyleyen ibrahim köse; “Tüm Kayserili hemşerilerimizi zamantı Irmağını keşfetmeye davet ediyorum dedi.