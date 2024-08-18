Kayserispor'da kriz bitmiyor

Yaklaşık 2.5 sezon sonra transfer yasağını kaldıran Kayserispor’a bir sezonun ardından tekrar yasak geldi. 2024 - 2025 sezonuna transfer yasağı ile başlayan Kayserispor’da dün oynanan ilk maçın ardından başkan Ali Çamlı, Genel Kurul kararı aldığını açıkladı. Görevi devraldığı Berna Gözbaşı’nın alacaklarına karşılık koydurduğu temlik nedeniyle hiçbir maddi gelirin olmadığını kaydederek “Kayserispor’un gerçek sayipleri taraftardan affımı istiyorum” dedi.

Transfer yasağı ve maddi gelir nedeniyle sıkıntı yaşayan Kayserispor bir de Genel Kurul nedeniyle yönetim sıkıntısı yaşanacak. Başkan Ali Çamlı’nın Genel Kurul ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.