  • Haberler
  • Asayiş
  • Üstü açık arabadaki 2 kişinin akraobatik hareketleri yürekleri ağza getirdi

Üstü açık arabadaki 2 kişinin akraobatik hareketleri yürekleri ağza getirdi

Kayseri'de trafikte seyir halinde olan üstü açık arabadan sarkan 2 kişi yürekleri ağıza getirdi.

Üstü açık arabadaki 2 kişinin akraobatik hareketleri yürekleri ağza getirdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de trafikte seyir halinde olan üstü açık arabadan sarkan 2 kişi yürekleri ağıza getirdi.

Çorakçılar mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Üstü açık otomobilde tek bacakları dışarda seyreden 2 kişi, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeye aldırış etmeden hızla giden otomobilde kimi zaman tehlikeli hareketler de yapan şahıslar bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı
Filistin Dayanışma Etkinlikleri Millet Bahçesi'nde devam ediyor
Filistin Dayanışma Etkinlikleri Millet Bahçesi'nde devam ediyor
Organik lezzetin adresi, Anadolu Harikalar Diyarında
Organik lezzetin adresi, Anadolu Harikalar Diyarında
Ali Çamlı istifa etti: 'Ben kimsenin paralı askeri değilim!'
Ali Çamlı istifa etti: 'Ben kimsenin paralı askeri değilim!'
Vali Yardımcısı Tekeş, 'AFAD olarak sahada ciddi çalışmalar yapıyoruz'
Vali Yardımcısı Tekeş, “AFAD olarak sahada ciddi çalışmalar yapıyoruz”
Mondi Home Sivas Caddesi Mağazasına görkemli açılış
Mondi Home Sivas Caddesi Mağazasına görkemli açılış