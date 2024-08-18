Üstü açık arabadaki 2 kişinin akraobatik hareketleri yürekleri ağza getirdi
Kayseri'de trafikte seyir halinde olan üstü açık arabadan sarkan 2 kişi yürekleri ağıza getirdi.
Kayseri’de trafikte seyir halinde olan üstü açık arabadan sarkan 2 kişi yürekleri ağıza getirdi.
Çorakçılar mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Üstü açık otomobilde tek bacakları dışarda seyreden 2 kişi, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeye aldırış etmeden hızla giden otomobilde kimi zaman tehlikeli hareketler de yapan şahıslar bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.