Sivasspor- Kayserispor: 5-2

Sivasspor, bu hafta Kayserispor’u ağırladı. Mücadelenin 5’inci dakikasında Manaj’ın golüyle Sivasspor takımını öne geçirdi. Mücadelenin 10’uncu dakikasında ise Onurcan kendi kalesine gol atarak rakip takımı öne geçirdi. 23’üncü dakikada Kayserisporlu Bahoken takım arkadaşı Cardoso ile kısa süreli tartışma yaşayarak kırmızı kartla oyundan atıldı. İlk yarıya 1 dakika eklenirken Rodrigues attı, farkı 3’e çıkararak takımını öne geçirdi. Dakika 46’da ise Nazon oyuna girer girmez attı fark 3-1 oldu. Dakika 77’de Emrah farkı yeniden üçe çıkardı ve mücadele 4-1 oldu. 86’ncı dakkada ise Kayserispor 9 kişi kaldı… Attamah, Manaj’ı formasından çekerek durdurdu ve ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın 90 dakikasına 1 dakika eklendiği sırada Boa Morte attı Kayserispor farkı ikiye indirdi Dakika 90+2’de Manaj, hemen cevap verdi, Sivasspor farkı tekrar üçe çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL… Dk 5. Manaj attı, Sivasspor öne geçti… Ev sahibi ekipte Emrah, orta alandan savunma arkasında derin bir pas yolladı. Ceza sahasına koşu atan Manaj ise topu aldı ve sağ ayağıyla yerden gönderdiği şutunda Onurcan’ı mağlup etti: 1-0.

GOL… Dk 10. Onurcan kendi kalesine attı, Sivasspor farkı ikiye çıkardı… Ev sahibi ekipte Rodrigues topu soldan hızla taşıdı ve ceza sahasındaki Manaj’a oynadı. Ondan da pası alan Moutoussamy ise yakın mesafeden sol ayağıyla şutunu çıkardı. İlk anda direkten dönen bu top, kaleci Onurcan’ın sırtına çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

GOL… Dk 45+1 Rodrigues attı, Sivasspor farkı üçe çıkardı… Ev sahibi ekipte Manaj, Emrah’ın pasıyla ceza sahası yayında topu aldı ve sol tarafa oynadı. Ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rodrigues ise sol ayağıyla şutunu çıkardı ve uzak direk dibinden ağları buldu: 3-0.

GOL… Dk 46. Nazon girer girmez attı, Kayserispor farkı ikiye indirdi. Konuk takımın sağ kanattan gelişen atağında Kartal ortasını yaptı, kaleci Ali Şaşal’dan seken top boşta kaldı. Devamında Cardoso aldı ve hemen yanına pasını aktardı. O noktadaki Nazon ise savunmadan da seken meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yakın mesafeden vuruşunu yaptı ve direk dibinden ağları buldu: 3-1.

GOL… Dk 77. Emrah attı, Sivasspor farkı yeniden üçe çıkardı… Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında Manaj, ceza sahası yayının gerisinden sağ tarafa pasını aktardı. O noktada topu alan Emrah ise ceza sahasına girer girmez karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla vuruşunda Onurcan’ı mağlup etti: 4-1.

GOL… Dk 90+1. Boa Morte attı, Kayserispor farkı yeniden ikiye indirdi… Kartal’ın pasıyla ceza sahasına arkasına sarkan Boa Morte, topu aşırtarak kaleci Ali Şaşal’dan sıyrıldı ve devamında savunmaya rağmen vuruşunu yaparak ağlardı buldu: 4-2.

GOL… Dk 90+2. Manaj, hemen cevap verdi, Sivasspor farkı tekrar üçe çıkardı… Murat’ın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topu alan Manaj, hafif sağ çaprazdan içeri girdi ve sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşla Onurcan’ı bir kez daha mağlup etti: 5-2.

MAÇIN KİMLİĞİ:

STAT: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

HAKEMLER: Burak Pakkan, Furkan Ürün, Cem Özbay

KAYSERİSPOR: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, D. Kolovetsios, J. Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, A. Karimi, Ramazan Civelek (Dk. 46 Nazon ve Ackah), C. Mane (Dk. 71 Boa Morte), Miguel Cardoso (Dk. 88 Hosseini), S. Bahoken.

SİVASSPOR: Ali Şanal Vural, Murat Paluli, N. Sonko, U. Radakovic, Uğur Çiftçi, S. Moutoussamy, Emrah Başaran (Dk. 87 Sinan Kaya, Ziya ve Oğuzhan), C. Chariris, Tolga Ciğerci (Dk. 78 Poungouras), G. Rodrigues (Dk. 63 Rodrigues), R. Manaj.

GOLLER: Dk. 5 Manaj (Sivasspor), Dk. 10 Onurcan (Kayserispor), Dk. 45+1 Rodrigues (Sivasspor), Dk. 46 Nazon (Kayserispor), Dk. 77 Emrah (Sivasspor), Dk. 90+1 Boa Morte (Kayserispor), Dk. 90+2 Manaj (Sivasspor)

SARI KART: Dk. 33 Rodrigues (Sivasspor), Dk. 43 Mane (Kayserispor) Dk. 76 Efkan (Sivasspor), Dk. 79 Attamah (Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk. 23 Bahoken (Kayserispor) Dk. 86 Attamah (Kayserispor).