Kayserispor, Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Süper Lig takımlarından Kayserispor, sezonun ilk haftasında disiplin kuruluna sevk edildi.

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  • 17.08.2023 18:08
  • Güncelleme: 17.08.2023 18:51
Kayserispor, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig takımlarından Kayserispor, sezonun ilk haftasında disiplin kuruluna sevk edildi.

Kayserispor, Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Sarı kırmızılılar, ilk hafta oynadığı Galatasaray maçında "talimatlara aykırı hareket" ettiği gerekçesi ile PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor-Galatasaray maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkedildi. TFF’nin resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda "Kayserispor Kulübü’nün 12.08.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Galatasaray Süper Lig müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddeleri uyarınca, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve usulsüz seyirci alınması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

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İHA

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