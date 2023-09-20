Kayserispor Disiplin Kurulu'na sevk edildi

 Kayserispor, Gaziantep FK maçında talimatlara uygun hareket etmediği gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 'na (PFDK) sevk edildi.

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  • 20.09.2023 17:39
  • Güncelleme: 20.09.2023 17:39
Kayserispor Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) PFDK dün toplandı. Yapılan toplantıda 36 madde karara bağlandı. Kayserispor da Gaziantep FK maçında talimatlara aykırı davrandığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Kayserispor hakkında alınan karar şu şekilde açıklandı; “Kayserispor Kulübü’nün 16.09.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Gaziantep FK Süper Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” açıklamasında bulunuldu.

1ha

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