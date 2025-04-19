Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor yarın Fenerbaçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı ter idmanıyla tamamladı.
Kayserispor hafta boyunca yaptığı çalışmaların ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı ter idmanıyla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı. Kayseri ekibi Süper Ligin 32’nci haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak. Kayserispor kafilesi bugün akşam saatlerinde havayolu ile İstanbul’a giderek maç saatini beklemeye koyulacak. Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.