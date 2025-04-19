Kayseri'de çöp kovasını dağıtan şahsa para cezası
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda çöp kovasını dağıtarak çevreyi kirleten şahıs, Güven Timleri tarafından yakalandı. Şüpheliye idari para cezası uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda “Cumhuriyet Meydanı’nda çöp kovasını dağıtarak etrafı kirleten şahıs” görüntüleri üzerine harekete geçildi. Yapılan incelemeler sonucunda, olaya karıştığı belirlenen A.Ç. (38) isimli şahıs yakalandı.
Şüpheliye çevreyi kirletmek ve kamu malına zarar vermekten toplam bin 856 TL idari para cezası uygulandı.