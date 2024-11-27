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Kayserispor-Fenerbahçe maçını 16 bin 71 kişi izledi

Süper Lig ekipleri Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan lig maçında stadda 16 bin 71 futbolsever olduğu öğrenildi.

Kayserispor-Fenerbahçe maçını 16 bin 71 kişi izledi
Kayseri GündemEditör

Süper Lig ekipleri Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan lig maçında stadda 16 bin 71 futbolsever olduğu öğrenildi.

Süper Lig’in 13. haftasında Kayseri’de oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında tribünde 16 bin 71 biletli seyirci olduğu öğrenildi. Bu sezon sahasında 6. lig maçına çıkan Kayserispor, en çok futbolseveri bir araya topladığı maçı oynadı. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanan ve 8 golün atıldığı müsabakada 16 bin 71 biletli seyircinin olduğu öğrenildi.

Kayserispor, ligin 7. haftasında sahasında oynadığı Beşiktaş maçında 11 bin 26 seyirciyi tribüne çekebilmişti.

İHA
Kayseri Gündem

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