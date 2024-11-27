Kayserispor'a ceza gelecek

Kayserispor, ligin 13. haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kayserispor'a ceza gelecek
Kayseri GündemEditör

Kayserispor, ligin 13. haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. 23 Kasım günü oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında görevli olan federasyon temsilcisinin, hazırladığı rapor neticesinde sarı-kırmızılı kulübe ceza gelecek. PFDK’ya sevk edilen Kayserispor için, "Çirkin ve kötü tezahürat, Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Talimatlara aykırı hareket, ve Akreditasyon talimatına uyulmaması nedeniyle" rapor tutuldu. 4 farklı maddeden PFDK’ya sevk edilen Kayserispor’un cezası Perşembe günü belli olacak.

Öte yandan Fenerbahçe için de "Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" maddelerinden rapor tutuldu. Sarı-lacivertli kulüp de PFDK’ya sevk oldu.

İHA
Kayseri Gündem

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