Kayserispor, Galatasaray maçı için hazır
Kayserispor'da yarın Galatasaray ile oynanacak olan maçın hazırlıkları tamamladı.
Kayserisporlu futbolcular, hafta boyunca Galatasaray ile oynayacakları maçın hazırlıklarını tamamladı. Dün taktik ağırlıklı çalışan sarı kırmızılılar bugün ter idmanı yaptı. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu idaresinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Bilal, Arif, Mehmet Eray ve Hosseini’nin sakatlıkları nedeniyle yarın ki maçta forma giymeleri beklenmiyor.