Kayserispor-Galatasaray maçını Mehmet Türkmen yönetecek

Kayserispor’un ligin 17. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçını Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig’de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalar neticesinde Pazar günü Kayseri’de oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçının hakemi de belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Mehmet Türkmen’i atadı. Türkmen’e bu maçta Mehmet Emin Tuğral ile Serkan Çimen yardımcılık yapacak.

Mehmet Türkmen, bu sezon Kayserispor’un deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Trabzonspor ve 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçlarını yönetti. İstanbul Bölgesi hakemi, bu sezon Galatasaray’ın sahasında 1-0 kazandığı Alanyaspor maçını da yönetmişti.