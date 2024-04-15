Kayserispor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

Süper Ligin 32'ncü haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Kayserispor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Kayserispor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

Dün oynanan maçta Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Kayserispor puanını 37’ye yükseltti. Ligde çıktığı son beş maçtan üçünü kaybeden Kayserispor, iki maçtan beraberlikle ayrıldı. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen sarı kırmızılılar, son olarak 27’nci hafta oynanan Ankaragücü maçını kazanmıştı. Kayseri ekibi sezonun 33’ncü haftasında Trabzonspor’u konuk edecek.

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