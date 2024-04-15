Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yapmış olduğu operasyonlarda toplamda 25 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranan 2 cezaevi firarisi ve uyuşturucu/silahlı/hırsızlık olmak üzere 3 ayrı olaydan aranan 1 kişi yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda;
‘Hırsızlık’ suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cezaevi Firarisi Ü.K. (26) ve ‘Hırsızlık’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cezaevi Firarisi N.D. (35), uyuşturucu kullanmak, satın almak, bulundurmak, ruhsatsız silah bulundurmaktan ve silahlı soyguna karışmakla birlikte 3 ayrı olaydan aranması olan O.P. (28), yapılan operasyon sonucunda yakalandı.
Şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

1ha

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