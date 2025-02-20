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Keykubat Mahallesi'ne Yeni Aile Sağlık Merkezi Geliyor!

Melikgazi Belediyesi, Keykubat Mahallesi'ne yeni bir aile sağlık merkezi kazandırmak için çalışmalara başladı. Belediye ve hayırsever iş birliği ile Gelibolu Sokak üzerinde inşa edilecek olan 'Ahmet Duran ve Salih Yılboğa Aile Sağlık Merkezi' sayesinde mahalle sakinleri, kendi mahallelerinde kolaylıkla sağlık hizmeti alabilecekler.

Keykubat Mahallesi'ne Yeni Aile Sağlık Merkezi Geliyor!

Aile sağlık merkezi zemin ve 1 kattan oluşacak olup, içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası, bebek izlem ve gebe takip odası, laboratuvar ve rezerv oda yer alacak. Bu yeni merkez, Keykubat Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetine rahatça erişmelerini sağlayacak.

Merkezin inşaatı tamamlandığında, Keykubat Mahallesi sakinleri, sağlık hizmetlerini yürüyüş mesafesinde alarak büyük bir kolaylık yaşayacaklar.

 

Haber Merkezi

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