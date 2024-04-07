Kayserispor günü izinli geçirdi
Süper Ligin 32'nci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Kayserispor günü izinli geçirdi.
Süper Ligin 31’nci haftasında evinde Kasımpaşa’ya mağlup olan Kayserispor maçın ardından yenileme çalışması yapmıştı. Daha sonra izne ayrılan futbolcular günü izinli geçirdi. Yarın kulüp tesislerinde bir araya gelecek olan sarı kırmızılılar Adana Demirspor hazırlıklarına başlayacak.
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