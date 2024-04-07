Jandarma ekipleri 102 gram esrar ele geçirdi
Yahyalı'da jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu aracın sürücüsü S.Ç.'nin üzerinden 102 gram kubar esrar madde ele geçirdi. Şüpheli S.Ç.'nin 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli soruşturması başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesindeki Büyükçakır Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü S.Ç.’ye yapılan arama sonucunda 102 gram kubar esrar madde ele geçirdi.
Şüpheli S.Ç. hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan adli soruşturma başlatıldı.
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