Kayserispor haftayı 21 puanla kapattı

Mağlubiyet serisinin ardından teknik direktör değişikliğine giden Kayserispor, Sergej Jakirovic ile çıktığı 3 maçtan da puan aldı. Üç hafta önce Trabzonspor ile berabere kalan, geçen haftada Konyaspor’u yenen Kayserispor dün de Eyüpspor ile berabere kaldı. Küme düşme potasında yer alan Kayserispor bir sıra üstündeki Sivasspor ile arasındaki puan farkını 2’ye düşürdü. Kayserispor ayrıca haftayı 21 puanla kapattı. Sarı kırmızılılar gelecek hafta evinde renktaşı Göztepe’yi konuk edecek.