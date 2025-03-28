Berberlerde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kalmışken berberlerde normale kıyasla daha fazla yoğunluk oluşmuş durumda. Bu sebeple kuaförler de berberler de geç saatlere kadar mesai yapıyor.

Normalden daha fazla yoğunluk olduğunu ifade eden Erkek kuaförü Mehmet Demirdoğan, “Şu anda randevulu sistemle çalışıyoruz. Çok şükür ben, erkek berberler ve bayan kuaförler olarak tatlı bir telaşın içerisine girdik. Şu anda yorgun muyuz? Gerçekten halimize bakarsanız yorgunuz şu anda gece saat 12:00-1:00’e kadar çalışıyoruz. Çok şükür tatlı bir heyecan var buradan bütün meslektaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Yoğunluğumuz hala devam ediyor. Herkes saatine göre geliyor. Biz de randevulu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Şu anda 2-3 gün kaldı bu yüzden geç saatlere kadar randevularımız devam ediyor. Fakat müşterilerin yoğunluğa da kalmamalarını rica ediyoruz. Geçen sene bayram ile bu bayram arasında yüzde 30 gibi bir fiyat tarifimizde değişiklik oldu. Müşterilerimize bu artışı çok yansıtmamaya çalışıyoruz ve müşterilerimiz ne istiyorlarsa ona göre işlem yapıyoruz. Şu anda 520 lira fiyat tarifeleri saç, sakal maske ve ağda hariç tabii ama onu da tarifenin içine aldığımız da oluyor. Sağ olsun bizim müşterilerimiz birazcık da sizin emeğiniz çok geçiyor bayram zamanı şu ücreti de fazla alın diyerekten de sağ olsunlar bahşiş bırakıyorlar” diye konuştu.