Kayserispor ilk galibiyetini aldı
Kayserispor, Süper Ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
- 28.08.2023 10:03
- Güncelleme: 28.08.2023 10:03
Kayserispor, Süper Ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, 2023-2024 futbol sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Ligin ilk 2 haftasında Galatasaray ve İstanbulspor berabere kalan sarı kırmızılı ekip, üçüncü haftada sahasında Samsunspor’u konuk etti.
Samsunspor’u 16. dakikada Anthony Uzodimma ve 38. dakikada Mame Baba Thiam’ın attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdıran Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetine imza attı. Sarı kırmızılılar 3. hafta sonunda 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 5 puan topladı.
İkinci iç saha maçında rakibini mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar, ligin 4. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.