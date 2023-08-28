Kayserisporlu Uzodimma Bilal Bayazıt ve Kolovetsios maç sonu açıklamalarda bulundu

Kayserispor Süper Lig'in 3’üncü haftasında sahasında Samsunspor’u 2-1’lik skor ile mağlup etti. Maçın ardından Kayserisporlu futbolcular Anthony Uzodimma, Bilal Bayazit ve Dimitrios Kolovetsios açıklamalarda bulundu. Anthony Uzodimma, “İlk golümü Kayserispor taraftarının önünde atmak beni çok mutlu etti. İlk galibiyetimizi aldık. Çağdaş hoca hiç kimseyi ayırt etmiyor. Herkesle konuşuyor, iletişime geçiyor. Kulüpte hocamızın da çabası ile tam bir aile ortamı var” diye konuştu.

BİLAL BAYAZİT: UMARIM KAYSERİSPOR TÜRK KALECİ İLE DEVAM EDER

Bilal Bayazit ise, “Allah’a şükür ilk galibiyetimizi evimizde aldık. Sezona iyi başladık umarım böyle devam ederiz. Performansıma da gelince inşallah üzerine koyarak böyle devam ederim. Birkaç hafta önce söylemiştim. Çağdaş Atan benim için farklı bir hoca. Şimdiden kariyerime çok fayda sağladı. Onunla çalışmaktan çok mutluyum. Bu sene yeni kaleci hocamız geldi. Onunla çok sık çalışıyorum. Geçen seneki eksik noktalarıma çalışıyorum. İnşallah daha çok Türk kaleci çıkar. Alt yapıdan Şamil çıkıyor. İnşallah o da bir gün burada birinci kaleci olur. Umarım Kayserispor, Türk kaleciye devam eder. Doğan Alemdar vardı sonra ben geldim. Sırada Şamil Öztürk var. İnşallah ligimizde daha çok Türk kaleci görürüz” ifadelerini kullandı.

KOLOVETSİOS: İYİ BİR ŞEKİLDE SAVAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Dimitrios Kolovetsios da, “Taraftarımızı kutlamak istiyorum. Galatasaray maçında da Samsunspor maçında da bizi muhteşem şekilde desteklediler. Puan ya da puanlar almamızda bize itici güç oluyorlar teşekkür ediyorum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz çok iyi bir şekilde savaşmaya devam ediyoruz” dedi.