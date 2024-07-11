Kayserispor, ilk haftayı BAY geçecek

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasını BAY geçecek.

Kayserispor, ilk haftayı BAY geçecek
Kayseri GündemEditör

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasını BAY geçecek.

Süper Lig 2024-2025 futbol sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayserispor Kulübü adına fikstür çekimine Asbaşkan Nurettin Açıkalın katıldı. 19 takımın mücadele vereceği ve 38 hafta sürecek yeni sezonda boy gösterecek olan Kayserispor, ilk haftasını maç yapmadan BAY olarak geçecek. Sarı kırmızılılar ligin 2. haftasında evinde Sivasspor’u konuk edecek. 2024-2025 sezonunun ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ı sahasında konuk edecek olan Kayserispor, Başakşehir ve Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor 3. haftada Trabzonspor ve 4. hafta Konyaspor ile deplasmanda oynayacak.

9,10-11,12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 19 hafta sürecek Süper Lig 2024-2025 futbol sezonunun ilk yarısında Kayserispor’un oynayacağı maçlar ise şu şekilde:

1.Hafta: BAY

2.Hafta: Sivasspor (İ)

3.Hafta: Trabzonspor (D)

4.Hafta: Konyaspor (D)

5.Hafta: Eyüpspor (İ)

6.Hafta: Göztepe (D)

7.Hafta: Beşiktaş (İ)

8.Hafta: Başakşehir (D)

9.Hafta: Gaziantep FK (İ)

10.Hafta: Hatayspor (D)

11.Hafta: Adana Demirspor (İ)

12.Hafta: Kasımpaşa (D)

13.Hafta: Fenerbahçe (İ)

14.Hafta: Çaykur Rizespor (D)

15.Hafta: Alanyaspor (İ)

16.Hafta: Antalyaspor (D)

17.Hafta: Galatasaray (İ)

18.Hafta: Bodrum FK (D)

19.Hafta: Samsunspor (İ)

Kayserispor, ilk haftayı BAY geçecek
İHA
Kayseri Gündem

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