Kayısı yiyerek bisikletleri çaldılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplamda 150 bin TL değerinde bisiklet çalan 3 kişi yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızların kayısı yiyerek bisiklet çaldığı görüldü.

Kayısı yiyerek bisikletleri çaldılar
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplamda 150 bin TL değerinde bisiklet çalan 3 kişi yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızların kayısı yiyerek bisiklet çaldığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYBİS’e ait toplam 150 bin TL değerindeki 6 adet bisikletin çalınması olayı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kamera çalışmaları ve saha araştırmaları sonucunda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Y.B. (14), B.S. (15) ve B.C. (13) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan araştırmalarında hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlenirken, çalınan bisikletler ise belediyeye tam ve eksiksiz teslim edildi.

Öte yandan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, şüphelilerin kayısı yiyerek bisikletleri çaldığı görülüyor.

İHA
Kayseri Gündem

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