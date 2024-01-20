Kayserispor-İstanbulspor maçını Cihan Aydın yönetecek

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor-İstanbulspor maçına Cihan Aydın'ı orta hakem olarak görevlendirdi.

Kayserispor-İstanbulspor maçını Cihan Aydın yönetecek
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor-İstanbulspor maçına Cihan Aydın’ı orta hakem olarak görevlendirdi.

Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak Kayserispor ile İstanbulspor maçının orta hakemi olarak Cihan Aydın’ı atandı. Aydın’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi Oğuzhan Aksu olurken Cihan Aydın, bu sezon Kayserispor’un ilk kez bir maçını yönetecek.

22 Ocak 2024 Pazartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan Kayserispor ile İstanbulspor maçı saat 20.00’de oynanacak.

İHA
Kayseri Gündem

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