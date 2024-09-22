Kayserispor İzmir'de 3 puan kovalayacak

Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Göztepe ile Kayserispor karşılaşacak. İzmir'de oynanacak maçta iki ekip, Süper Lig tarihinde 17. kez birbirine üstünlük kurmak için sahaya çıkacak.

Kayserispor İzmir'de 3 puan kovalayacak
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’in 6. haftasının kapanış maçında Göztepe ile Kayserispor karşılaşacak. İzmir’de oynanacak maçta iki ekip, Süper Lig tarihinde 17. kez birbirine üstünlük kurmak için sahaya çıkacak.

Göztepe ile Kayserispor, 3 puan için sahaya çıkacak. Süper Lig’de 17.kez karşı karşıya gelecek iki takım arasındaki müsabaka Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak. Bugüne kadar iki ekip, 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Göztepe 4 kez, Kayserispor 5 kez kazandı. 7 maçta da taraflar, puanları paylaştı. İki takım arasında oynanan son 4 maçta 3 kez eşitlik bozulmazken 2021-2022 sezonunda İzmir’de oynanan maçı Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

İzmir’de iki takım arasında oynanan 8 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü var. Göztepe 4 kez kazanırken Kayserispor ise 1 kez kazandı. İki takım arasındaki 3 maçta da eşitlik bozulmadı. Göztepe bu maçlarda 12 gol atarken Kayserispor ise sadece 5 gol kaydededildi. 2 ekip arasındaki müsabakaların sonuçları şu şekilde:

"1973/1974 Kayserispor-Göztepe 0-0

1973/1974 Göztepe-Kayserispor 1-0

1974/1975 Göztepe-Kayserispor 1-0

1974/1975 Kayserispor-Göztepe 1-1

1979/1980 Göztepe-Kayserispor 1-1

1979/1980 Kayserispor-Göztepe 3-2

2017/2018 Kayserispor-Göztepe 1-0

2017/2018 Göztepe-Kayserispor 1-1

2018/2019 Göztepe-Kayserispor 2-0

2018/2019 Kayserispor-Göztepe 2-1

2019/2020 Göztepe-Kayserispor 4-0

2019/2020 Kayserispor-Göztepe 1-0

2020/2021 Göztepe-Kayserispor 1-1

2020/2021 Kayserispor-Göztepe 1-1

2021/2022 Kayserispor-Göztepe 1-1

2021/2022 Göztepe-Kayserispor 1-2."

İHA
Kayseri Gündem

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