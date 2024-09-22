YRP Genel Başkan Yardımcısı Geyveli, Kayseri trafiğini eleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, Kayseri’ye geldi. Parti İl Binası’nda basın toplantısı gerçekleştiren Geyveli yaptığı açıklamalarda, Kayseri’deki tarım ve hayvancılığın yetersiz olduğunu söyledi. Geyveli, “Türkiye’de en ileri olan bir Kayseri var, tarım ve hayvancılıkta desteklenmesi gereken bir Kayseri var. Kayseri 16 bin 917 kilometrelik bir alana sahip dedik ama bunun 890 kilometrekaresi en verimli olan Kızılırmak ve Sarımsaklı Çayı’na sahip bölgede tarım alanı olmaktan çıkıldı ve sanayiye peşkeş çekildi” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, Divan Kurulu’na katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Kuruldan önce il parti binasında basın toplantısı düzenlendi. Burada Kayseri hakkında gelişmelerden konuşan Başkan Yardımcısı Geyveli üretim ve tüketim kalıplarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Geyveli, “Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli: Bugün dünya nüfusu bazı uzmanlara göre 2050’ye kadar 9,6 milyara erişecek. Dolayısıyla biz bugün üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı, bu israf anlayışını değiştirmezsek 3 kat büyük dünyaya ihtiyacımız var. Tabi ki böyle bir dünyada olmayacağı için o zaman savaşlar artık gıda yüzünden olacak. Beslenme ve su yüzünden olacak, çözüm için sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını mutlaka değiştirmemiz lazım. Şimdi araştırmalara göre İstanbul’da ne yazık ki her 10 kişiden biri yatağına aç giriyor, dünyada da 795 milyon insan yatağına aç giriyor. Eğer böyle devam ederse 2050 yılına kadar 2 milyar insanın daha bu sayıya ilave olması söz konusu olacak. Kayseri’nin hızlı treni yok diyoruz ama otobanı da yok, yani Kayseri otobana girmek için komşu şehirlere girmek zorunda kalıyor. Burada Kayseri’nin bile otobanı yok diyoruz, Niğde’nin, Nevşehir’in var, tabi ki her şehrin olsun Kayseri’nin de öncelikli olarak olması gerekiyor. Hızlı tren için Yozgat’a ya da Sivas’a gitmesi gerekmiyor. Kayseri’nin belediyecilik alanında da aşağı yukarı 29 yıldan beri aynı anlayışla yönetilmesine rağmen bugün baktığımızda çok büyük sıkıntıları var. Aslında baktığımızda Kayseri Türkiye’nin mozaiği, tam bir metropol. Kafkas göçmenleri, Karapapatlar, Ağızkalılar, Avşarlar, Kürt vatandaşlarımız var. Ama bir de yeni bir vatandaşımız var. Kayseri’nin yüzde 10’una tekabül eden yani 120 bin Suriyeli var. Hakikaten Türkiye’de sorunlar yumağı olan bu olay Kayseri’de biraz daha bir karmaşık hale gelmiş durumda” diye konuştu.

‘TARIM VE HAYVANCILIĞA DARBE VURULMUŞ DURUMDA’

Kayseri’deki trafik sorunu ile tarım ve hayvancılığın geldiği durum hakkında da konuşan Geyveli, Kayseri halkının tarımda desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Geyveli, “Trafiğe bakıyoruz, her adım başında durmak zorunda olduğumuz ve yüzbinlerce lira bu trafikte boşa giden bir israf var. Park yerleri yok, viyadükler, altgeçitler yetersiz, dolayısıyla trafik durarak yürüyor. Hava kirliliği korkunç derecede artan bir Kayseri var. Tarım ve hayvancılıkta bir partı bile alınmayan ama alanda Türkiye’de en ileri olan bir Kayseri var, tarım ve hayvancılıkta desteklenmesi gereken bir Kayseri var. Kayseri 16 bin 917 kilometrelik bir alana sahip dedik ama bunun 890 kilometrekaresi en verimli olan Kızılırmak ve Sarımsaklı Çayı’na sahip bölgede tarım alanı olmaktan çıkıldı ve sanayiye peşkeş çekildi. Dolayısıyla bu konu tam anlamıyla hayvancılığın gelişmesine darbe vurulmuş ve bu alanda Türkiye ortalamasının altında kalmasına neden oluyor. Yüz ölçümünün yarısına yakına tarım arazisiyken Kayserili çiftçiler bu tarımdan para kazanamıyorlar. Biz burada Kayserili çiftçiler neden üretimi durdursunlar, bunun için Kayseri’de artık hayalet köyler var. Nüfus azalmış, gençler artık tarımla ilgilenmiyorlar, tarımla ilgili olan nüfus 50-55 yaşın üstünde oluyor. Peki bunlar hayata veda ettikleri zaman kim yapacak bu tarımı? Tarıma mutlaka destek vermemiz lazım. Kayserili çiftçimiz ödenek yokluğundan ve teşviklerden ürünlerinin gerçek anlamda verim alamadığından topraklarını terk ediyor” şeklinde konuştu.