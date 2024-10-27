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Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı: 'Çıkışımızı sürdüreceğiz'

Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı, Hatayspor galibiyeti ile çıkışa geçeceklerini söyledi.

Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı: 'Çıkışımızı sürdüreceğiz'
Kayseri GündemEditör

Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı, Hatayspor galibiyeti ile çıkışa geçeceklerini söyledi.

Deplasmanda Hatayspor’u 1-0 mağlup eden Kayserispor’da takım kaptanı Gökhan Sazdağı, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maç sonrası açıklamalar yapan Gökhan Sazdağı; "Hatayspor karşısında iyi oynadık. Tek golle de kazanmayı başardık. Kötü gidişata noktayı koyduk. Umarım bu galibiyet bir serinin başlangıcı olur. Daha önce yaptık, yine yapabiliriz" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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