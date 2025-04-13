Kayseri Kent Korosu konser verdi

Kültür sanat alanında gerçekleştirdiği proje, etkinlik ve faaliyetlerle Kayseri’ye ayrı bir renk katan Büyükşehir Belediyesi, Kayserilileri kültür sanatla bir araya getirecek hizmetlerini ücretsiz şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde Kent Korosu Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi. Konsere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, daire başkanları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Konserin gerçekleştiği salonu dolduran sanatseverler, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kent Korusu’nun seslendirdiği birbirinden etkileyici parçalar ile unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Türk Sanat Müziğinin eşsiz nameleri ile kulakların pasını silen konserin ardından Şef Mustafa Uyan’a çiçek takdim etti.

Mustafa Uyan şefliğinde düzenlenen ve yoğun ilgi gören Kent Korosu Türk Sanat Müziği Konseri Kayserililere müzik dolu keyifli bir akşam yaşatırken, vatandaşlar Büyükşehir’in ücretsiz kültür sanat etkinliklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin devam etmesi yönündeki temennilerini dile getirdiler.