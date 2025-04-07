Kayserispor – Kasımpaşa maç biletleri 38 liradan satışa çıktı
Süper Ligin 31'inci haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa arasında oynanacak olan maç biletleri 7 Nisan saat 14.00 itibari ile 38 ve 138 TL olarak satışa çıktı.
Kayserispor Süper Ligin 31’inci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Pazar günü oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kasımpaşa maçının biletleri 38 TL'den satışta. Bellona Kayserispor’umuzun Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri bugün Passolig tarafından saat 14.00’te satışa sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.
Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;
Batı Balkon: 138 TL,
Batı Alt: 138 TL,
Doğu Alt: 38 TL,
Doğu Üst: 38 TL,
Kuzey Üst: 38 TL,
Güney Alt: 38 TL,
Misafir Tribünü: 45 TL.