Kayserispor-Kasımpaşa maçının bileti 38 TL
Kayserispor'un sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belirlendi. Hafta içi oynanacak maçın bilet fiyatı 38 TL olarak açıklandı.
Kayserispor’un sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belirlendi. Hafta içi oynanacak maçın bilet fiyatı 38 TL olarak açıklandı.
Süper Lig’in 31.haftasında oynanacak Kayserispor-Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübü, 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçın bilet fiyatlarını 38 TL ila 500 TL arasında belirledi.
Passolig aracılığıyla satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:
Güney Alt Tribün bileti: 38 TL,
Kuzey Üst tribün bileti: 38 TL,
Doğu Üst tribün bileti: 200 TL,
Doğu Alt tribün bileti: 250 TL,
Batı Alt tribün bileti: 400 TL,
Batı Balkon tribün bileti: 500 TL,
Misafir Tribün bileti: 49 TL.