Kayserispor-Kasımpaşa maçının bileti 38 TL

Kayserispor'un sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belirlendi. Hafta içi oynanacak maçın bilet fiyatı 38 TL olarak açıklandı.

Kayserispor-Kasımpaşa maçının bileti 38 TL
Kayseri GündemEditör

Kayserispor’un sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belirlendi. Hafta içi oynanacak maçın bilet fiyatı 38 TL olarak açıklandı.

Süper Lig’in 31.haftasında oynanacak Kayserispor-Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübü, 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçın bilet fiyatlarını 38 TL ila 500 TL arasında belirledi.

Passolig aracılığıyla satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt Tribün bileti: 38 TL,

Kuzey Üst tribün bileti: 38 TL,

Doğu Üst tribün bileti: 200 TL,

Doğu Alt tribün bileti: 250 TL,

Batı Alt tribün bileti: 400 TL,

Batı Balkon tribün bileti: 500 TL,

Misafir Tribün bileti: 49 TL.

İHA
Kayseri Gündem

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