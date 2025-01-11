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Kayserispor kendi evinde Samsunspor'a mağlup oldu: 0-1

Kayserispor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında kendi evinde Samsunspor ile oynadığı maçta 0-1'lik skorla mağlup oldu.

Kayserispor kendi evinde Samsunspor'a mağlup oldu: 0-1

Kayserispor- Samsunspor: 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın 1'inci dakikasında Samsunspor, Emre Kılınç'ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutu ile 1-0 öne geçti. İlk yarı, Samsunspor'un 1 golüyle tamamlandı.
GOL… 1’ Samsunsporlu Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutuyla birlikte Samsunspor öne geçti: 0 -1.

Maçta başka gol olmayınca Kayserispor haftayı puansız kapattı.

 

MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Murat Temel
KAYSERİSPOR: Onurcan Piri – Jeanvier, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Attamah (Dk.77 Ramazan Civelek), Baran Ali Gezek (Dk. 46 Ali Karimi) , Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Bourabia), Boa Morte, Cardoso, Mane (Dk. 69 Talha Sarıarslan), Bahoken
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk- Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Bola (Dk. 77 Soner Gönül), Soner Aydoğdu (Dk. 64 Ntcham), Celil Yüksel, Holse, Emre Kılınç (90+3 Yunus Emre Çift), Kingsley (Dk.64 Muja), Marıus Mouandilmadji (Dk. 77 Ercan Kara)
GOLLER: Dk. 1 Marius Mouandilmadji (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Ramazan Civelek (Kayserispor), Zeki Yavru, Okan Kocuk (Samsunspor)

Haber Merkezi

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