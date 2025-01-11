Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, Erciyes ev sahipliğinde başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş.'nin ev sahipliğinde Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Erciyes Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası grup maçlarıyla başladı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 5 erkek ve 5 kadın takımında yer alan 120 sporcunun katıldığı yarışlar yarın sona erecek. Ragbi Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Eski Ragbi Milli Takım Sporcusu Mehmet Kahveci, “Buradaki organizasyon federasyonun 2025 yılının ilk organizasyonu. Yaz fikstürümüz çok yoğun. Kar ragbisini de 2 yıldır düzenliyoruz. Bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.

Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ise, “Yaz aylarında Erciyes Yüksek Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ragbi müsabakalarına ev sahipliği yapmıştık. Kışın da kar üstünde yapıyoruz. Erciyes, kış sporlarının yanı sıra kar voleybolu ve ragbi gibi ekstrem sporlara da ev sahipliği yapıyor. Erciyes kar üzerinde yapılabilen her spora uygun” dedi.