Kayserispor, Kupa maçında Iğdır FK’yı ağırlayacak

Süper Lig’de 10’uncu haftayı 16 puanla 7’nci sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Kupası’na 3’üncü Tur’da dahil oldu. Bugün oynanacak olan müsabaka için çalışmalarını tamamlayan sarı kırmızılılar maç saatini beklemeye başladı. Bugün saat 20.00’de RHG Enertürk Enerji stadyumunda oynanacak olan müsabakada teknik direktör Recep Uçar’ın ligde fazla forma şansı bulamayan isimlere yer vermesi bekleniyor.