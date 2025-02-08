Kayserispor maçı öncesinde taraftara ücretsiz ulaşım imkanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Başkan Büyükkılıç, sarı-kırmızılı ekibe ligin 23’ncü haftasında Konyaspor ile yapacağı maçı öncesinde destek çağrısında bulundu.

Öte yandan, tüm Kayserilileri maça davet eden Başkan Büyükkılıç, verdiği talimatla tramvayda taraftara ücretsiz ulaşım desteği sunacaklarını belirtti.

Büyükkılıç, her maç öncesi olduğu gibi bu maçta da Passolig kartı olan Kayserispor taraftarına saat 13.30 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek tramvay araçları ile ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağını duyurdu.