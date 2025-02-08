Lipödemde en önemli korunma yöntemi: Kilo kontrolü

Kaplan, “Kilo alındığında, lipödemli bölgelerde daha fazla yağ birikmesi yaşanır. Kilo verildiğinde ise, bacaklar gibi sert yağ dokusunun biriktiği bölgelerden daha geç kilo verilir. Özel bir diyeti yok ancak, kişiye özel önerilen diyetler ve kalori kısıtlaması gereklidir. Ayrıca, aerobik egzersizler de çok faydalıdır. Günlük 30 dakikalık yürüyüş, lipödemli hastalar için oldukça etkili bir tedavi yöntemidir” dedi.



Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Başak Mansız Kaplan, lipödem hastalığı ile ilgili bilgiler vererek tedavi yönteminden bahsetti. Kaplan, lipödem hastalığı ile ilgili, “Lipödem, normal yağ dokusundan daha ağırdır. Bunun nedeni, vücudun bu yağ dokuya karşı oluşturduğu bir yanıttır, yani yankı cevabı. Ayrıca, bu yağ dokusu daha serttir ve öbek öbek birikir. Eğer bu yağ dokusu damarlara baskı yaparsa, varis gelişebilir. Lenf damarlarına baskı yaparsa, lenf ödemi gelişebilir. Bu durumlarda tedavi şarttır. Lipödem, genellikle kadınlarda görülüyor ve ailede özellikle kadınlarda varsa, örneğin anne veya baba tarafında, lipödem gelişme olasılığı artabilir. Ancak, bu kesin bir durum değil.Ergenlik dönemi, gebelik, emzirme ve menopoz dönemlerinde, kadınların kilo alması, lipödemin ilerlemesine yol açabilir. Bu dönemlerde, kilo almamaya özen göstermek çok önemli” diye konuştu.

‘HASTALIKTAN EN ÖNEMLİ KORUNMA ŞEKLİ KİLO ALMAMAKTIR’

Lipödemden korunmanın en önemli yolunun kilo almamak olduğunu belirten Kaplan, “Kilo alındığında, lipödemli bölgelerde daha fazla yağ birikmesi yaşanır. Kilo verildiğinde ise, bacaklar gibi sert yağ dokusunun biriktiği bölgelerden daha geç kilo verilir. Özel bir diyeti yok ancak, kişiye özel önerilen diyetler ve kalori kısıtlaması gereklidir. Ayrıca, aerobik egzersizler de çok faydalıdır. Günlük 30 dakikalık yürüyüş, lipödemli hastalar için oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Lipödem tedavisinde, egzersizler doktor tarafından belirlenmeli ve düzenli olarak yapılmalıdır. Lipödemli hastaların tedavisinde, kompleks boşaltıcı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Varis ya da lenf ödemi gelişirse, mutlaka fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimlerine başvurulmalıdır” şeklinde konuştu.