Melikgazi personelinden Kızılay'a kan bağışı

Melikgazi Belediyesi personeli Kızılay'ın kan kampanyasına destek vererek, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

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  • 26.09.2023 16:04
  • Güncelleme: 26.09.2023 16:21
Melikgazi personelinden Kızılay'a kan bağışı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi personeli Kızılay’ın kan kampanyasına destek vererek, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Sosyal sorumluluk projelerinin her zaman hizmet öncelikleri arasında yer aldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kan bağışı, can bağışı demektir. Bizler de Melikgazi Belediyesi olarak farkındalık oluşturmak ve kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay’ın kan kampanyasına bağışta bulunduk. Türk Kızılay’ının yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine katkıda bulunmak için her zaman onlara destek olmalıyız. Dünyada ve Türkiye’de afet anında vatandaşların ilk olarak yardımına koşan Kızılay’a her zaman destek olmalıyız. Biliyoruz ki kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Ayrıca Kızılay yetkilileri kan bağışının kişide baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesinde çok büyük katkısı olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda tüm hemşehrilerimizi de düzenli kan vermeye davet ediyoruz" dedi.

Kan bağışından memnun olduklarını belirten Kızılay yetkilileri, belirli sürelerde kan bağışı topladıklarını ifade ederek kan veren tüm personele teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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